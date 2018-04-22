Диего Коста не сыграет с "Арсеналом"

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Диего Коста не сыграет с "Арсеналом"

Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит первый полуфинальный матч Лиги Европы против "Арсенала".

"Думаю, нет никаких шансов на то, что Коста поможет нам в ближайший четверг. Однако в ответном поединке, полагаю, он сможет сыграть" - сказал главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится 26 апреля в Лондоне, а ответный - 3 мая в Мадриде.

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