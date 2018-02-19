Диего Коста: "Некоторые судьи настроены ко мне маниакально"

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Диего Коста: "Некоторые судьи настроены ко мне маниакально"Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста пообщался с журналистами после домашнего матча 24-го тура чемпионата Испании с "Атлетиком" (2:0).

В частности, форвард прокомментировал эпизод, в котором получил желтую карточку за неспортивное поведение.

"Некоторые судьи настроены ко мне маниакально, и это нельзя изменить. Они предупреждают меня при самых незначительных прегрешениях. Сегодня арбитр просто хотел показать мне жёлтую карточку, вот и всё", - сказал он. | http://soccernews.ru

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