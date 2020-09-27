Диего Коста оценил дебют Луиса Суареса в "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста прокомментировал дебют форварда Луиса Суареса.
Напомним, что в игре против "Гранады" (6:1) уругваец отметился двумя голами и одной результативной передачей.
"Суарес очень хорош. В конце концов, один из нас будет кусаться, другой - бить", - приводит слова Косты El Observador.
Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента, заключив с клубом контракт на два года.
Читайте также: Суарес установил рекорд в первом матче за "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14