Диего Коста оценил дебют Луиса Суареса в "Атлетико"

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Диего Коста оценил дебют Луиса Суареса в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста прокомментировал дебют форварда Луиса Суареса.

Напомним, что в игре против "Гранады" (6:1) уругваец отметился двумя голами и одной результативной передачей.

"Суарес очень хорош. В конце концов, один из нас будет кусаться, другой - бить", - приводит слова Косты El Observador.

Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента, заключив с клубом контракт на два года.

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