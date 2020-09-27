Диего Коста оценил дебют Луиса Суареса в "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста прокомментировал дебют форварда Луиса Суареса.

Напомним, что в игре против "Гранады" (6:1) уругваец отметился двумя голами и одной результативной передачей.

"Суарес очень хорош. В конце концов, один из нас будет кусаться, другой - бить", - приводит слова Косты El Observador.

Суарес перешел в "Атлетико" на правах свободного агента, заключив с клубом контракт на два года.

Читайте также: Суарес установил рекорд в первом матче за "Атлетико". | http://soccernews.ru