Диего Коста определился с игровым номером в "Атлетико"

Новичок "Атлетико" Диего Коста определился с игровым номером в мадридской команде.

28-летний футболист будет выступать за "матрасников" с цифрой "18" на спине.

Напомним, что Коста сможет играть за "Атлетико" с января 2018 года, когда с клуба будет снят трансферный запрет.

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