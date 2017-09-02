Диего Коста отказывается тренироваться с "Челси"

Испанский нападающий Диего Коста не собирается возвращаться в расположение "Челси", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в данный момент форвард находится в Бразилии и отказывается приезжать в Лондон, чтобы приступить к тренировкам с "Челси".

Лондонский клуб уже оштрафовал футболиста на 330 тысяч евро. Если Коста продолжит забастовку, то общая сумма штрафа может составить более трех миллионов евро.

Напомним, что Коста хочет вернуться в "Атлетико", но клубы не сумели согласовать его трансфер.

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