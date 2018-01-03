Диего Коста отметился голом в первом же матче после возвращения в "Атлетико"

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Диего Коста отметился голом в первом же матче после возвращения в "Атлетико"Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста отметился голом в первом же матче после своего возвращения в стан "матрасников".

Так, в первой игре 1/8 финала кубка Испании против "Льеиды" 29-летний нападающий воспользовался передачей Хуанфрана, доведя тем самым счет до 3:0.

Напомним, "Валенсия" намерена арендовать форварда "Атлетико". | soccernews.ru

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