Диего Коста отметился голом в первом же матче после возвращения в "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста отметился голом в первом же матче после своего возвращения в стан "матрасников".

Так, в первой игре 1/8 финала кубка Испании против "Льеиды" 29-летний нападающий воспользовался передачей Хуанфрана, доведя тем самым счет до 3:0.

Напомним, "Валенсия" намерена арендовать форварда "Атлетико". | soccernews.ru