Диего Коста отрицает обвинения в адрес матери арбитр в поединке с "Барселоной"



Нападающий "Атлетико" Диего Коста отрицает, что он оскорблял арбитра Хесуса Хиля Мансано во время матче 31-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:2), сообщает Football Espana.

Напомним, что форвард получил красную карточку на 28-й минуте матча. После матча арбитр указал в протоколе, что Коста произнес следующие слова: "Срал я на твою мать-шлюху".

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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