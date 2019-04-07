Диего Коста отрицает обвинения в адрес матери арбитр в поединке с "Барселоной"

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Диего Коста отрицает обвинения в адрес матери арбитр в поединке с "Барселоной"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста отрицает, что он оскорблял арбитра Хесуса Хиля Мансано во время матче 31-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (0:2), сообщает Football Espana.

Напомним, что форвард получил красную карточку на 28-й минуте матча. После матча арбитр указал в протоколе, что Коста произнес следующие слова: "Срал я на твою мать-шлюху".

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Диего Косте грозит длительная дисквалификация. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Арбитр прославился, когда ему сказали: Срал я на твою мать-шлюху, которая барса.

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BARCAMAN
BARCAMAN

Талантливый нападающий, но своими выходками пересрал сам себе карьеру.

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