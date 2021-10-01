Диего Коста подозревается в отмывании денег в Бразилии
У нападающего "Атлетико Минейро" Диего Косты возникли проблемы с законом в Бразилли.
По информации Globo, футболист подозревается в финансировании преступной схемы отмывания денег с помощью игорного сайта.
Ещё весной в доме 32-летнего форварда прошли обыски в рамках уголовного дела.
Коста заключил контракт с "Атлетико Минейро" в середине августа. До этого он был без клуба с декабря.
Не пропустите: Халк сообщил о беременности супруги, которая является племянницей его бывшей жены. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Барселона" хочет пригласить Клоппа
-
Актёр Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Наполи"
-
Анчелотти продолжает верить в Азара
-
Диего Коста подозревается в отмывании денег в Бразилии
-
Жириновский высказался о своём предложении сослать Кокорина и Мамаева в Сибирь
-
Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с "Барселоной"
-
Милевский объяснил, почему не комментирует политическую ситуацию в Беларуси
-
Водитель не смог заправить новый Bentley Роналду из-за топливного кризиса в Англии
-
Вернидуб сравнил российский и украинский футбол
-
Умер экс-футболист сборной России Владислав Лемиш
-
В РПЛ выбрали лучший гол сентября
-
"Реал" нацелился на форварда "Манчестер Юнайтед"
-
Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Спартака"
-
1
Поль Погба сменил имидж
-
Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре
-
Николич высказался о спаде "Локомотива"
-
Джикия и Промес едва не подрались после победы над "Наполи"
-
РПЛ назвала лучшего тренера сентября
-
Вернер задумался об уходе из "Челси"
-
Витория прокомментировал травму Понсе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20