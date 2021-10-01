Диего Коста подозревается в отмывании денег в Бразилии

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Диего Коста подозревается в отмывании денег в Бразилии

Фото инстаграм Диего Косты

У нападающего "Атлетико Минейро" Диего Косты возникли проблемы с законом в Бразилли.

По информации Globo, футболист подозревается в финансировании преступной схемы отмывания денег с помощью игорного сайта.

Ещё весной в доме 32-летнего форварда прошли обыски в рамках уголовного дела.

Коста заключил контракт с "Атлетико Минейро" в середине августа. До этого он был без клуба с декабря.

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