Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов
Нападающий "Атлетико" Диего Коста, вероятно, не платил налоги в Испании некоторое время, утверждает El Mundo.
По данным издания, испанца подозревают в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма долга - 1,1 млн евро. Налоговая служба подозревает, что Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией Adidas, которая была заключена незадолго до перехода испанского нападающего в лондонский "Челси".
Ранее сообщалось, что Косту отстранили на 8 матчей за оскорбления судьи во время матча 31-го тура Ла Лиги с "Барселоной".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25