Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов

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Диего Коста подозревается в уклонении от уплаты налогов

Нападающий "Атлетико" Диего Коста, вероятно, не платил налоги в Испании некоторое время, утверждает El Mundo. 

По данным издания, испанца подозревают в уклонении от уплаты налогов. Общая сумма долга - 1,1 млн евро. Налоговая служба подозревает, что Коста мог скрыть доход от спонсорской сделки с компанией Adidas, которая была заключена незадолго до перехода испанского нападающего в лондонский "Челси". 

Ранее сообщалось, что Косту отстранили на 8 матчей за оскорбления судьи во время матча 31-го тура Ла Лиги с "Барселоной".

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