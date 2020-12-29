Диего Коста покинул "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" на официальном сайте объявил об уходе нападающего Диего Косты.

Стороны приняли решение досрочно расторгнуть контракт, который действовал до лета 2021 года. Таким образом, форвард стал свободным агентом и может перейти в другой клуб бесплатно.

32-летний Коста выступал за "Атлетико" с 2007 по 2014 годы, а также с 2018 года. Всего он провел за мадридский клуб 215 матчей во всех турнирах, забил 83 гола и отдал 36 результативных передач. В составе "Атлетико" он становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, дважды выиграл Лигу Европы и трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА.

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