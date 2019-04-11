Диего Коста получил длительную дисквалификацию за оскорбление матери арбитра
Стало известно, какое наказание получит нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста за своё поведение во время матча 31-го тура Примеры против "Барселоны".
Напомним, что скандальный футболист выкрикивал оскорбления в адрес матери арбитра Хесуса Хиля Мансано, за что был удалён с поля.
По информации радиостанции Cope, форварда решили дисквалифицировать на 8 матчей. Вина натурализованного бразильца полностью доказана, поскольку его слова были слышны через микрофон судьи и записаны.
В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24