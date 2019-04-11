Диего Коста получил длительную дисквалификацию за оскорбление матери арбитра

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Диего Коста получил длительную дисквалификацию за оскорбление матери арбитра

Стало известно, какое наказание получит нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста за своё поведение во время матча 31-го тура Примеры против "Барселоны".

Напомним, что скандальный футболист выкрикивал оскорбления в адрес матери арбитра Хесуса Хиля Мансано, за что был удалён с поля.

По информации радиостанции Cope, форварда решили дисквалифицировать на 8 матчей. Вина натурализованного бразильца полностью доказана, поскольку его слова были слышны через микрофон судьи и записаны.

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 21 матч и забил 5 голов.

Не пропустите: "Атлетико" может избавиться от Диего Косты. | http://soccernews.ru

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