Диего Коста получил предложение от топ-клуба АПЛ
Бывший форвард сборной Испании Диего Коста привлёк внимание лондонского "Арсенала", утверждает Goal.com.
По информации источника, "канониры" ищут усиление атаки, и 33-летний нападающий входит в сферу их интересов.
Клуб АПЛ уже связывался с футболистом, который, по некоторым данным, расторг контракт с "Атлетико Минейро" и является свободным агентом.
Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Косту могут составить "Эльче" и "Кадис".
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