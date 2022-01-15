Диего Коста получил предложение от топ-клуба АПЛ

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Диего Коста получил предложение от топ-клуба АПЛ

Фото инстаграм Диего Косты

Бывший форвард сборной Испании Диего Коста привлёк внимание лондонского "Арсенала", утверждает Goal.com.

По информации источника, "канониры" ищут усиление атаки, и 33-летний нападающий входит в сферу их интересов.

Клуб АПЛ уже связывался с футболистом, который, по некоторым данным, расторг контракт с "Атлетико Минейро" и является свободным агентом.

Конкуренцию "Арсеналу" в борьбе за Косту могут составить "Эльче" и "Кадис". 

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