Диего Коста получил предложение от турецкого топ-клуба

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Диего Коста получил предложение от турецкого топ-клуба
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста может перейти в стамбульский "Фенербахче", сообщает AS.

По сведениям издания, турецкий клуб начал переговоры по трансферу игрока. Впрочем, проблемой может оказаться высокая зарплата игрока, который получает в Мадриде 7,5 миллионов евро в год. В связи с этим "Фенербахче" хочет арендовать форварда таким образом, чтобы "Атлетико" платил ему часть зарплаты.

30-летний Коста выступает за "Атлетико" с 2007 по 2009 годы, с 2010 по 2014 годы, а также с 2018 года. Всего за мадридский клуб он провел 178 матчей во всех турнирах, в которых забил 76 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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