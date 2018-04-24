Диего Коста попал в заявку "Атлетико" на игру с "Арсеналом"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста восстановился после травмы бедра и попал в заявку команды на на первый матч 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба.
Из-за этого повреждения форвард пропустил три последних матча мадридского клуба. В этом сезоне на его счету 6 голов в 17 матчах.
Полностью список игрок игроков "Атлетико" на матча с "Арсеналом" выглядит так:
вратари: Облак, Вернер, Дос Сантос
защитники: Годин, Савич, Врсалько, Эрнандес, Хименес, Серхи
полузащитники: Парти, Коке, Сауль, Габи, Витоло, Олабе
нападающие: Гризманн, Торрес, Корреа, Коста, Гамейро
Матч "Арсенал" – "Атлетико" состоится 26 апреля и начнется в 22.05 по московскому времени.
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