Диего Коста попал в заявку "Атлетико" на матч против "Льейды"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста может провести первый матч за мадридский клуб впервые с 2014 года.

Футболист попал в заявку "матрасников" на первый матч 1/8 финала Кубка Испании против "Льейды", который состоится 3 января и начнется в 21:00 мск.

Напомним, что 29-летний Коста вернулся в "Атлетико" после трех с половиной лет выступлений за "Челси".

Также на поле может выйти еще один новичок мадридцев - хавбек Витоло.

Полностью заявка "Атлетико" выглядит так: Мойя, Вернер, Годин, Лукас Эрнандес, Хуанфран, Хименес, Партей, Сауль, Карраско, Аугусто, Витоло, Гризманн, Торрес, Корреа, Коста, Гамейро.

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