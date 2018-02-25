Диего Коста поучаствовал в семи голах в девяти последних матчах "Атлетико"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде играет с "Севильей" (2:0, перерыв).

Счет в этом поединке открыл нападающий мадридского клуба Диего Коста.

Стоит отметить, что Коста поучаствовал в семи голах (5 мячей и 2 голевых паса) в девяти последних матчах "Атлетико".

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