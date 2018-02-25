Диего Коста поучаствовал в семи голах в девяти последних матчах "Атлетико"

Теги атлетико мадриддиего коста

Диего Коста поучаствовал в семи голах в девяти последних матчах "Атлетико"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде играет с "Севильей" (2:0, перерыв).

Счет в этом поединке открыл нападающий мадридского клуба Диего Коста.

Стоит отметить, что Коста поучаствовал в семи голах (5 мячей и 2 голевых паса) в девяти последних матчах "Атлетико".

Не пропустите: "Севилья" победила "Атлетико" всего один раз в последних 14 матчах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 28-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов