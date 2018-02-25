Диего Коста поучаствовал в семи голах в девяти последних матчах "Атлетико"
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде играет с "Севильей" (2:0, перерыв).
Счет в этом поединке открыл нападающий мадридского клуба Диего Коста.
Стоит отметить, что Коста поучаствовал в семи голах (5 мячей и 2 голевых паса) в девяти последних матчах "Атлетико".
Не пропустите: "Севилья" победила "Атлетико" всего один раз в последних 14 матчах. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
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|2
|Атлетико Мадрид
|25
|58
|3
|Реал Мадрид
|25
|51
|4
|Валенсия
|25
|49
|5
|Вильярреал
|25
|41
|6
|Севилья
|25
|39
|7
|Сельта Виго
|25
|35
|8
|Эйбар
|25
|35
|9
|Жирона
|25
|34
|10
|Хетафе
|25
|33
|11
|Бетис
|24
|33
|12
|Атлетик Бильбао
|25
|31
|13
|Леганес
|25
|30
|14
|Реал Сосьедад
|25
|29
|15
|Эспаньол
|25
|28
|16
|Алавес
|25
|28
|17
|Леванте
|24
|20
|18
|Лас Пальмас
|25
|19
|19
|Депортиво Ла-Корунья
|25
|18
|20
|Малага
|25
|13