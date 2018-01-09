Диего Коста поучаствовал в трех голах "Атлетико" в трех матчах после возвращения в клуб

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Диего Коста поучаствовал в трех голах "Атлетико" в трех матчах после возвращения в клуб

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании "Атлетико" играет с "Льейдой".

Счет в этом поединке открыл Янник Феррейра Карраско с передачи Диего Косты.

Стоит отметить, что 29-летний Диего Коста поучаствовал в трех голах "Атлетико" в трех матчах после возвращения в клуб.

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