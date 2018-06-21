Диего Коста повздорил с иранским журналистом

Нападающий сборной Испании Диего Коста поругался с иранским журналистом после матча ЧМ-2018 против Ирана (1:0).

Сотрудник СМИ поинтересовался у испанца, зачем он провоцировал соперников во время игры.

"Какую игру ты смотрел? Это было в первом тайме. Они нас провоцировали, они лежали на поле. Смотри за игрой внимательнее, ты не можешь такое говорить только из-за того, что это сборная твоей страны", - отметил он.

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