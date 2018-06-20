Диего Коста признан лучшим игроком матча Иран - Испания

В матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 сборная Испании обыграла Иран со счетом 1:0.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий испанцев Диего Коста, который забил единственный гол.

Стоит отметить, что 29-летний Коста забил уже свой третий гол на ЧМ-2018.

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