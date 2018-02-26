Диего Коста провел за "Атлетико" 100-й матч в Ла Лиге и забил 46 голов

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" играет против "Севильи" (4:0, второй тайм).

Счет в этом поединке открыл нападающий мадридского клуба Диего Коста.

Этот гол стал для него 46-м за "Атлетико" в 100-м матче в Ла Лиге.

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