Диего Коста решил не продлевать контракт с "Атлетико"

Форвард "Атлетико" Диего Коста планирует найти себе новый клуб. Контракт с мадридцами истекает летом 2021 года и игрок не планирует его продлевать.

По информации журналиста Фабрицио Романо, которую он опубликовал в своем в твиттере, испанец хочет уйти уже в январе. Если зимой не будет конкретных предложений от других клубов, то футболист покинет клуб летом в статусе свободного агента.