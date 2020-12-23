Диего Коста решил не продлевать контракт с "Атлетико"

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Диего Коста решил не продлевать контракт с "Атлетико"Форвард "Атлетико" Диего Коста планирует найти себе новый клуб. Контракт с мадридцами истекает летом 2021 года и игрок не планирует его продлевать.

По информации журналиста Фабрицио Романо, которую он опубликовал в своем  в твиттере, испанец хочет уйти уже в январе. Если зимой не будет конкретных предложений от других клубов, то футболист покинет клуб летом в статусе свободного агента.

В текущем сезоне Ла Лиги, Коста выходил на поле в 7 матчах и забил 2 гола.

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