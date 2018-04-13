Диего Коста рискует пропустить игру с "Арсеналом"

Форвард "Атлетико" Диего Коста травмировался в игре с лиссабонским "Спортингом" (0:1).

Как сообщает официальный сайт клуба, у выявили повреждение подколенного сухожилия левого бедра, однако точных сроков восстановления пока нет.

Отметим, что Коста рискует пропустить первую полуфинальную игру Лиги Европы с "Арсеналом", которая состоится 26 апреля.

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