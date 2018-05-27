Диего Коста сфотографировался с футболкой "Наполи"

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Диего Коста сфотографировался с футболкой "Наполи"

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста сфотографировался с футболкой "Наполи".

Как сообщает итальянская пресса, это произошло во время встречи форварда "матрасников" с новым наставником неаполитанцев Карло Анчелотти в одном из лондонских ресторанов.

Видео: Коста с футболкой "Наполи"

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