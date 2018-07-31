Диего Коста сменил игровой номер в клубе

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Диего Коста сменил игровой номер в клубеФорвард мадридского "Атлетико" Диего Коста сменил свой игровой номер, информирует Bleacher Report Football.

Так, по сведениям источника, в новом сезоне 29-летний нападающий "матрасников" будет выступать с числом "19" на спине. Именно под этим номером, который в прошлом сезоне принадлежал Люке Эрнандесу, Коста выигрывал со своей командой чемпионский титул в 2014-м году.

Напомним, вчера "Атлетико" уступил ПСЖ. | soccernews.ru

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