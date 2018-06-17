Диего Коста: Стоило покритиковать Роналду - и видите, что из этого вышло"

Нападающий сборной Испании Диего Коста высказался о Криштиану Роналду.

"Нужно поздравить Криштиану. Стоило его покритиковать - и видите, что из этого вышло. Лучше оставить его в покое. Я хотел бы быть таким, как он.

Мне нужно упорно работать и держать рот на замке" - приводит слова Косты Football Espana.

Напомним, что в матче Испания - Португалия Роналду оформил хет-трик, а Коста отметился дублем.

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