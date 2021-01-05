Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста тренируется с бразильским клубом "Лагарту". Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Коста принял решение поддерживать форму в составе "Лагарту". В настоящее время форвард ищет новый клуб. Коста является свободным агентом, поэтому может перейти в новую команду бесплатно.

Ранее сообщалось, что 32-летним Костой интересуются "Ювентус", "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

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