Диего Коста установил рекорд Суперкубка УЕФА

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Диего Коста установил рекорд Суперкубка УЕФА

Нападающий "Атлетико" Диего Коста забил самый быстрый гол в истории Суперкубка УЕФА.

Футболист отличился уже на 49-й секунде матча.

Форвард ворвался в штрафную и мощным ударом с острого угла пробил вратаря "Реала".

Не пропустите: "Атлетико" открыл счет в матче за Суперкубок УЕФА с "Реалом". | http://soccernews.ru

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