Диего Коста устроил рыбалку в раздевалке "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста устроил шуточную рыбалку в раздевалке мадридского клуба, сообщает Marca.
В минувшем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов, отдал три результативные передачи, получил восемь желтых и одну красную карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Así se lo pasa Diego Costa en el vestuario del Atlético...— MARCA (@marca) 5 июля 2019 г.
¿A quién pesca? pic.twitter.com/mtrJshvXpt
"Атлетико" в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Примеры, а также дошел до 1/8 финала Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32