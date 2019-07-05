Диего Коста устроил рыбалку в раздевалке "Атлетико"

Нападающий "Атлетико" Диего Коста устроил шуточную рыбалку в раздевалке мадридского клуба, сообщает Marca.

В минувшем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять голов, отдал три результативные передачи, получил восемь желтых и одну красную карточки. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Así se lo pasa Diego Costa en el vestuario del Atlético...

¿A quién pesca? pic.twitter.com/mtrJshvXpt — MARCA (@marca) 5 июля 2019 г.

"Атлетико" в прошлом сезоне финишировал на втором месте в турнирной таблице Примеры, а также дошел до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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