Диего Коста: "В финале Лиги Европы выложимся без остатка"

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста прокомментировал выход своей команды в финал Лиги Европы после минимальной победы над "Арсеналом".

"Мы очень рады. Для нас это было важно. "Атлетико" сыграл очень хорошо против крепкого соперника. Надеюсь, мы сможем победить и в финале. Мы знали, что у нас будет на одного игрока больше, так как болельщики всегда с нами. В финале выложимся без остатка, чтобы подарить им радость, которую они заслужили" - цитирует Косту официальный сайт "матрасников".

Напомним, что в финале Лиги Европы "Атлетико" сыграет с "Марселем". Матч состоится в Лионе 16 мая.

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