Диего Коста в шутку назвал Суареса подлецом
Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста поделился мнением о форварде команды Луисе Суаресе, который сделал дубль в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (3:1).
"Суарес не забивал голы, пока я не играл. Но стоило мне вернуться, как этот подлец сделал дубль! Надеюсь, что он будет продолжать в том же духе. Я очень рад. Чем больше голов — тем лучше для "Атлетико". Луис вышел на поле и забил два мяча. Потом появился я и тоже отличился. Так и должно быть, если мы стремимся к триумфу", - приводит слова Косты AS.
В нынешнем сезоне 33-летний Суарес провел за "Атлетико" 13 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Симеоне оценил игру Суареса в матче с "Эльче". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14