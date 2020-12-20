Диего Коста в шутку назвал Суареса подлецом

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Диего Коста в шутку назвал Суареса подлецом

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста поделился мнением о форварде команды Луисе Суаресе, который сделал дубль в матче 14-го тура чемпионата Испании с "Эльче" (3:1).

"Суарес не забивал голы, пока я не играл. Но стоило мне вернуться, как этот подлец сделал дубль! Надеюсь, что он будет продолжать в том же духе. Я очень рад. Чем больше голов — тем лучше для "Атлетико". Луис вышел на поле и забил два мяча. Потом появился я и тоже отличился. Так и должно быть, если мы стремимся к триумфу", - приводит слова Косты AS.

В нынешнем сезоне 33-летний Суарес провел за "Атлетико" 13 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Симеоне оценил игру Суареса в матче с "Эльче". | http://soccernews.ru
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