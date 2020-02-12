Диего Коста вернётся на поле к матчу с "Ливерпулем"

Форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста сможет сыграть в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", который состоится 18 февраля. Об этом сообщает AS.



Стоит отметить, что официального подтверждения от клуба не было.



Футболист не выходил на поле с ноября 2019 года. 31-летний нападающий проходит лечение от травмы межпозвоночного диска и уже занимается в общей группе.



В этом сезоне Коста участвовал в 11 матчах, забив 2 гола.

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