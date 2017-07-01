Диего Коста вернется в "Атлетико"

Нападающий "Челси" Диего Коста близок к возвращению в "Атлетико".

Как сообщает AS, стороны уже договорились по новому соглашению и личному контракту форварда.

Напомним, что до 1 января 2018 года испанец не может покидать клуб.

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