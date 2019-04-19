Диего Коста вернулся к тренировкам с "Атлетико"

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Диего Коста вернулся к тренировкам с "Атлетико"

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста приступил к тренировкам с командой, сообщает AS.

По сведениям источника, футболист принес извинения команде и был допущен к занятию. 

Напомним, что ранее форвард отказывался тренироваться из-за штрафа за получение 8-матчевой дисквалификации в Примере за оскорбление арбитра в поединке против "Барселоны" (0:2).

В нынешнем сезоне 30-летний Коста провел за "Атлетико" 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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