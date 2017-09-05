Диего Коста вернулся в Лондон

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Диего Коста вернулся в Лондон

Испанский нападающий "Челси" Диего Коста прибыл в Лондон из Бразилии, сообщает Marca.

Напомним, что футболист отказался тренироваться с лондонским клубом и пропустил всю предсезонную подготовку, за что и был оштрафован.

Форвард надеялся вернуться в свой бывший клуб "Атлетико", но испанцы не договорились по его трансферу.

Возможно 28-летний Коста перейдет в "Атлетико" зимой.

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