Диего Коста - второй натурализованный игрок, забивший за сборную Испанию на Чемпионате Мира

Форвард сборной Испании Диего Коста оформил дубль в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Португалии.

Нападающий "Атлетико" стал вторым натурализованным игроком, забившим за "Фурию Роху" на Чемпионате Мира.

Ранее это удавалось сделать только этническому марокканцу Роберто Лопесу Уфарту, который на мундиале 1982 года огорчил сборную Гондураса.

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