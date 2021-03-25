Диего Коста выбрал новый клуб

Фото Mundo Deportivo / Хосе Антонио Гарсия Сирвент

Экс-форвард мадридского "Атлетико" Диего Коста решил продолжить карьеру в Португалии.

По информации Mundo Deportivo, испанец достиг принципиальной договорённости с "Бенфикой" о летнем переходе.

Лиссабонский клуб готов предложить 32-летнему футболисту контракт на два сезона с зарплатой 3 миллиона евро. Кроме того, нападающему пообещали подписной бонус в размере годичного оклада.

Коста с конца декабря является свободным агентом. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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