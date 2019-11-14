Диего Коста выбыл на несколько месяцев

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Диего Коста выбыл на несколько месяцев

Нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста надолго угодил в лазарет, сообщает официальный сайт клуба.

У 31-летнего футболиста диагностирована грыжа межпозвоночного диска в шейном отделе.

Пока неизвестно, потребуется ли скандальному испанцу операция, но в любом случае он пропустит несколько месяцев. 

В текущем сезоне Коста сыграл за "Атлетико" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Защитник "Атлетико" вернулся к тренировкам после 9-месячного перерыва. | http://soccernews.ru
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