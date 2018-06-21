Диего Коста вышел на второе место среди лучших бомбардиров ЧМ-2018

Нападающий сборной Испании Диего Коста забил гол в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против Ирана (1:0).

Этот гол стал для него уже третьим на турнире и он делит второе-третье места с форвардом сборной России Денисом Черышевым среди лучших бомбардиров ЧМ-2018.

Напомним, что лидирует в снайперской гонке нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который отличился четыре раза в двух матчах.

Не пропустите: Диего Коста признан лучшим игроком матча Иран - Испания. | http://soccernews.ru