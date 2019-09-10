Диего Коста высказался об уходе Гризманна "Атлетико"

Теги атлетико мадридбарселонаантуан гризманндиего коста

Диего Коста высказался об уходе Гризманна "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста высказался о переходе французского нападающего "матрасников" Антуана Гризманна в "Барселону".

"Я не пытался уговорить Антуана остаться в "Атлетико". Я считаю, что каждый человек должен делать то, что считает нужным. Точно также я перешел в "Челси", когда посчитал, что мне нужно сменить клуб. И я был счастлив в Англии.

Уход из команды вовсе не означает, что ты является неблагодарным по отношению к клубу. Просто в какой-то момент возникает желание получить новый вызов. Гризманн всегда мечтал играть вместе с Месси и Суаресом. Это абсолютно нормально. Теперь он получит новый опыт в "Барселоне", - приводит слова Косты Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" заплатила за 28-летнего Гризманна полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. "Атлетико" пытался получить от каталонского клуба еще 80 миллионов евро, но затем отказался от претензий.

Не пропустите: Гризманн назвал виновного в не забитом им пенальти в матче отбора Евро-2020 с Албанией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды

"Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов