Диего Коста высказался об уходе Гризманна "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста высказался о переходе французского нападающего "матрасников" Антуана Гризманна в "Барселону".
"Я не пытался уговорить Антуана остаться в "Атлетико". Я считаю, что каждый человек должен делать то, что считает нужным. Точно также я перешел в "Челси", когда посчитал, что мне нужно сменить клуб. И я был счастлив в Англии.
Уход из команды вовсе не означает, что ты является неблагодарным по отношению к клубу. Просто в какой-то момент возникает желание получить новый вызов. Гризманн всегда мечтал играть вместе с Месси и Суаресом. Это абсолютно нормально. Теперь он получит новый опыт в "Барселоне", - приводит слова Косты Mundo Deportivo.
Напомним, что "Барселона" заплатила за 28-летнего Гризманна полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. "Атлетико" пытался получить от каталонского клуба еще 80 миллионов евро, но затем отказался от претензий.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0