Диего Коста высказался об уходе Гризманна "Атлетико"



Нападающий "Атлетико" Диего Коста высказался о переходе французского нападающего "матрасников" Антуана Гризманна в "Барселону".

"Я не пытался уговорить Антуана остаться в "Атлетико". Я считаю, что каждый человек должен делать то, что считает нужным. Точно также я перешел в "Челси", когда посчитал, что мне нужно сменить клуб. И я был счастлив в Англии.

Уход из команды вовсе не означает, что ты является неблагодарным по отношению к клубу. Просто в какой-то момент возникает желание получить новый вызов. Гризманн всегда мечтал играть вместе с Месси и Суаресом. Это абсолютно нормально. Теперь он получит новый опыт в "Барселоне", - приводит слова Косты Mundo Deportivo.

Напомним, что "Барселона" заплатила за 28-летнего Гризманна полную сумму отступных в размере 120 миллионов евро. "Атлетико" пытался получить от каталонского клуба еще 80 миллионов евро, но затем отказался от претензий.

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