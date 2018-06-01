Диего Коста высказался относительного возможного ухода Гризманна из "Атлетико"
Нападающий "Атлетико" Диего Коста прокомментировал информацию о возможном уходе из команды форварда Антуана Гризманна.
"Антуану нужно немного времени, чтобы определиться со своим будущим. Я понимаю, что у него есть некоторые сомнения. Я сказал ему, что важно чувствовать себя счастливым, так как только счастливый игрок продолжает прогрессировать. Но порой игроку для счастья нужно сменить клуб.
Гризманн знает, что мы все любим его. Он является важным футболистом для нашей команды. Если он останется, то это будет прекрасно. В противном случае мы тоже должны быть довольны, так как он принес нам победу в Лиге Европы. Мне кажется, что Гризманн никуда не уйдет", - приводит слова Косты Goal.com.
Напомним, что главным претендентом на 27-летнего Гризманна является "Барселона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20