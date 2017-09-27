Диего Коста: "Я никогда не забуду замечательные годы в "Челси"

Форвард "Атлетико" Диего Коста попрощался с "Челси".

"Некоторые истории заканчиваются, некоторые только начинаются. Моя история в "Челси", которая началась еще 3 года назад, подошла к концу. Я никогда не забуду эти замечательные годы. Два чемпионских титула, 120 матчей, 59 голов, эта история завершилась. Не так я хотел прощаться с вами.

В памяти навсегда останутся болельщики, все товарищи по команде, а также весь врачебный, административный и логистический персонал. Уверен, что они поймут причину, почему эта история закончилась" - написал Коста в Facebook.

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