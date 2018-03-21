Диего Коста является самым результативным испанским игроком за последние пять лет

Нападающий "Атлетико" Диего Коста забивает больше всех голов в матчах национальных чемпионатов среди испанских футболистов за последние пять сезонов.

На счету 29-летнего Косты 82 гола в последние пять лет.

Далее идут: Арис Адурис "Атлетик" (78), Хосе Кальехон "Наполи" (55), Яго Аспас "Сельта" (51) и Альваро Мората "Челси" (48).

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