Диего Коста забил четвертый гол "Арсеналу" - чаще, чем любому другому английскому клубу

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Диего Коста забил четвертый гол "Арсеналу" - чаще, чем любому другому английскому клубу

Нападающий "Атлетико" Диего Коста открыл счет в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против "Арсенала" (1:0, второй тайм).

Форвард отличился в компенсированное время первой половины. Этот гол стал для него четвертым в ворота "Арсенала" в карьере.

Стоит отметить, что Коста забивает лондонцам чаще всех остальных английских клубов.

Напомним, что ранее Коста играл за "Челси".

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