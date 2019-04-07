Диего Косте грозит длительная дисквалификация

Форвард "Атлетико" Диего Коста был удален в игре с "Барселоной" (0:2).

Как сообщает Marca, 30-летний футболист может получить дисквалификацию на восемь игр. В таком случае игрок может больше не выйти на поле в текущем сезоне.

Напомним, что Коста в словесной перепалке с главным арбитром матча назвал его мать шлюхой.

В этом сезоне Коста провел 21 матч, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

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