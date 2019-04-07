Диего Косте грозит длительная дисквалификация

Теги барселонаатлетико мадриддиего коста

Диего Косте грозит длительная дисквалификация

Форвард "Атлетико" Диего Коста был удален в игре с "Барселоной" (0:2).

Как сообщает Marca, 30-летний футболист может получить дисквалификацию на восемь игр. В таком случае игрок может больше не выйти на поле в текущем сезоне.

Напомним, что Коста в словесной перепалке с главным арбитром матча назвал его мать шлюхой.

В этом сезоне Коста провел 21 матч, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

Читайте также: Голы Суареса и Месси принесли "Барселоне" победу в матче с "Атлетико". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" определился с заменой для Де Хеа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 30 70
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 30 47
5 Валенсия Валенсия 31 46
6 Севилья Севилья 30 46
7 Алавес Алавес 30 44
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 30 43
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 30 40
10 Бетис Бетис 30 40
11 Эйбар Эйбар 31 39
12 Леганес Леганес 30 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 30 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 30 30
17 Вильярреал Вильярреал 30 30
18 Сельта Виго Сельта Виго 30 29
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 30 23
Полная таблица

топ-5 тегов