Диего Косте грозит длительная дисквалификация
Форвард "Атлетико" Диего Коста был удален в игре с "Барселоной" (0:2).
Как сообщает Marca, 30-летний футболист может получить дисквалификацию на восемь игр. В таком случае игрок может больше не выйти на поле в текущем сезоне.
Напомним, что Коста в словесной перепалке с главным арбитром матча назвал его мать шлюхой.
В этом сезоне Коста провел 21 матч, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23