Диего Косте грозит тюремное заключение за неуплату налогов

Испанская прокуратура выступила с обвинениями в адрес нападающего "Атлетико" Диего Косты.

По информации AS, футболист якобы не выплатил налоги на сумму 1 миллион евро. За это ему грозит полгода тюремного заключения и крупный денежный штраф.

Судебное заседание по делу испанского форварда должно состояться 4 июня.

31-летний Коста в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Диего Симеоне хочет видеть в "Атлетико" Дувана Сапату. | http://soccernews.ru