Диего Костой интересуются четыре клуба

Теги челсиатлетико мадридмиландиего костаинтер миланбешикташ

Диего Костой интересуются четыре клубаФорвардом лондонского "Челси" Диего Костой интересуются сразу четыре европейских клуба, информирует AS.

Сообщается, что, помимо мадридского "Атлетико", видеть в своих рядах 28-летнего нападающего "аристократов" желают турецкий "Бешикташ" и итальянские "Интер" и "Милан". Ввиду того, что "матрасники" ведут себя пассивно в вопросе возможной покупки Косты, новым фаворитом в борьбе за игрока стали "россонери".

Напомним, "Челси" хочет купить Бэйла. | soccernews.ru

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