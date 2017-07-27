Диего Костой интересуются четыре клуба

Форвардом лондонского "Челси" Диего Костой интересуются сразу четыре европейских клуба, информирует AS.

Сообщается, что, помимо мадридского "Атлетико", видеть в своих рядах 28-летнего нападающего "аристократов" желают турецкий "Бешикташ" и итальянские "Интер" и "Милан". Ввиду того, что "матрасники" ведут себя пассивно в вопросе возможной покупки Косты, новым фаворитом в борьбе за игрока стали "россонери".

Напомним, "Челси" хочет купить Бэйла. | soccernews.ru