Диего Косту оштрафовали на крупную сумму за неуплату налогов
Испанская прокуратура определилась с наказанием для нападающего "Атлетико" Диего Косты, сообщает ESPN.
По сведениям издания, футболиста по делу о неуплате налогов оштрафовали на 543 тысячи 208 евро.
Напомним, что скандальному форварду грозило тюремное заключение сроком шесть месяцев.
31-летний Коста в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
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