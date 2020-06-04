Диего Косту оштрафовали на крупную сумму за неуплату налогов

Испанская прокуратура определилась с наказанием для нападающего "Атлетико" Диего Косты, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболиста по делу о неуплате налогов оштрафовали на 543 тысячи 208 евро.

Напомним, что скандальному форварду грозило тюремное заключение сроком шесть месяцев.

31-летний Коста в текущем сезоне сыграл за "Атлетико" 19 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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