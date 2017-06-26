Диего Льоренте перешел в "Реал Сосьедад"

Защитник "Реала" Диего Льоренте стал игроком "Реал Сосьедада", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под пятилетним соглашением. Стоимость сделки составила 7 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Льоренте играл на правах аренды за "Малагу", где провел 27 поединков и отметился двумя голами.

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