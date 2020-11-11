Диего Марадона выписан из больницы после операции на мозге
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписался из больницы после проведения операции на головном мозге, сообщает Football Italia.
"У Марадоны был самый тяжелый момент в жизни и он это преодолел. Сейчас Диего чувствует себя хорошо и намерен поправиться. Он думает только о восстановлении в кругу родных. Ему необходимы забота и спокойствие", - сказал адвокат Марадоны Матиас Морла.
Напомним, что 60-летний Марадона был госпитализирован 2 ноября. Бывшему футболисту провели операцию по удалению тромба в мозгу.
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