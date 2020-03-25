Диего Милито: "Моуринью феноменален, один из лучших тренеров в истории"

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Диего Милито: "Моуринью феноменален, один из лучших тренеров в истории"

Спортивный директор "Расинга" Диего Милито рассказал, что думает о наставнике "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Футболист играл под руководством португальца в "Интере".

"Он феноменален, он один из лучших тренеров в истории. За год я многому у него научился, особенно с точки зрения управления командой", - сказал Милито.

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